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Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и MacBook Air (2018) в России

Вчера появилась информация касательно того, сколько в России будут стоить смартфон iPhone 9, планшет iPad (2018) и ноутбук MacBook Air (2018). Так отмечается, что после старта продаж данных устройств на территории РФ, покупатель может рассчитывать на более доступные цены.

Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и MacBook Air (2018) в России


Известно, что планшет iPad (2018) с 9,7-дюймовой диагональю дисплея обойдется российскому пользователю в 18990 рублей. Стоит отметить, что такая цена окажется на стандартной модификации девайса. Что касается iPhone 9, который наделили вырезом в верхней части дисплея, то его стоимость в базовой комплектации будет на уровне 46 990 рублей.

MacBook Air (2018), который официально анонсируют в июне текущего года, будут продавать по цене 64 990 рублей.
iPad (2018) официально представят вместе с MacBook Air на WWDC 2018, а iPhone 9 покажут вместе с новыми iPhone X (2018) и iPhone X Plus.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:40
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