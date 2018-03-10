В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Китайская компания Xiaomi начала разработку нового смартфона Xiaomi Berlin. Пока что это прототип, поскольку в его аппаратной основе установлен официально не представленный процессор Qualcomm Snapdragon 632.
По информации бенчмарка Geekbench, чип имеет 6 ядер с частотой 1,02 ГГц. Помимо этого в девайсе установлен модуль оперативной памяти с объемом 3 Гб. В качестве операционной системы работает платформа Android 7.1.2 Nougat с дополнением MIUI 9.
Скорее всего, что Xiaomi Berlin будет презентован будущим летом сразу после анонса процессора Snapdragon 632. Согласно неофициальной информации, такой чип будет мощнее 630-й модели, поскольку после официального релиза его тактовая частота возрастет до отметки 1,8 ГГц.
Эксперты считают, что данный смартфон будет недорогим, поэтому стоит ожидать ценник до 10 тысяч рублей.
По информации бенчмарка Geekbench, чип имеет 6 ядер с частотой 1,02 ГГц. Помимо этого в девайсе установлен модуль оперативной памяти с объемом 3 Гб. В качестве операционной системы работает платформа Android 7.1.2 Nougat с дополнением MIUI 9.
Скорее всего, что Xiaomi Berlin будет презентован будущим летом сразу после анонса процессора Snapdragon 632. Согласно неофициальной информации, такой чип будет мощнее 630-й модели, поскольку после официального релиза его тактовая частота возрастет до отметки 1,8 ГГц.
Эксперты считают, что данный смартфон будет недорогим, поэтому стоит ожидать ценник до 10 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20