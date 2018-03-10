В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin

По информации бенчмарка Geekbench, чип имеет 6 ядер с частотой 1,02 ГГц. Помимо этого в девайсе установлен модуль оперативной памяти с объемом 3 Гб. В качестве операционной системы работает платформа Android 7.1.2 Nougat с дополнением MIUI 9.Скорее всего, что Xiaomi Berlin будет презентован будущим летом сразу после анонса процессора Snapdragon 632. Согласно неофициальной информации, такой чип будет мощнее 630-й модели, поскольку после официального релиза его тактовая частота возрастет до отметки 1,8 ГГц.Эксперты считают, что данный смартфон будет недорогим, поэтому стоит ожидать ценник до 10 тысяч рублей.