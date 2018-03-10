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В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin

Китайская компания Xiaomi начала разработку нового смартфона Xiaomi Berlin. Пока что это прототип, поскольку в его аппаратной основе установлен официально не представленный процессор Qualcomm Snapdragon 632.

В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin


По информации бенчмарка Geekbench, чип имеет 6 ядер с частотой 1,02 ГГц. Помимо этого в девайсе установлен модуль оперативной памяти с объемом 3 Гб. В качестве операционной системы работает платформа Android 7.1.2 Nougat с дополнением MIUI 9.

Скорее всего, что Xiaomi Berlin будет презентован будущим летом сразу после анонса процессора Snapdragon 632. Согласно неофициальной информации, такой чип будет мощнее 630-й модели, поскольку после официального релиза его тактовая частота возрастет до отметки 1,8 ГГц.

Эксперты считают, что данный смартфон будет недорогим, поэтому стоит ожидать ценник до 10 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20
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