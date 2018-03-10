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Porsche Hybrid 911 оснастят силовым агрегатом производительностью 700 "лошадей"

Как стало известно, автомобиль Porsche 911 под индексом 992 получит гибридный силовой агрегат, генерирующий не менее 700 лошадиных сил. В таком случае новинка станет самым мощным представителем семейства.

Porsche Hybrid 911 оснастят силовым агрегатом производительностью 700 "лошадей"


В интервью с журналистами генеральный директор компании Porsche рассказал, что плагин-гибридная версия должна быть производительной. По его предположению, общая мощность силовой установки будет примерно около 700 лошадиных сил или даже больше.

Porsche 911 нового поколения будет комплектоваться той же гибридной силовой установкой, которой оснащён Panamera 4 E-Hybrid, однако его общая мощность составляет 680 лошадиных сил.

Как стало известно, новое поколение Porsche 911 построят на обновлённой платформе ММВ, которая прочнее и легче, так как она сделана из высокопрочной стали и алюминия. Шпионские фотографии нового автомобиля уже давно «гуляют» по интернету.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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