Наташа Королёва выглядит моложе Юлии Проскуряковой

В свои сорок четыре года Наташа Королёва выглядит моложе теперешней супруги Игоря Николаева, тридцатипятилетней Юлии Проскуряковой. Данную дилемму отметили фолловеры певицы. Королёва в новом образе пришла на мероприятие в Кремлевском дворце, которое организовал российский модельер Валентин Юдашкин. Естественно платье исполнительницы песен было произведением великого кутюрье.Поклонники Наташи в микроблоге Instagram могут посмотреть демонстративный видеоролик, на котором артистка показывает стройность своих ног. Поклонники знаменитости в комментариях попросили не увлекаться пластической операцией, чтобы не стать её жертвой. Видео за сутки сумело собрать более миллиона лайков.