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Наташа Королёва выглядит моложе Юлии Проскуряковой

В прошедшем году фолловеры обвинили певицу Наташу Королёву в том, что она постарела, при этом имела непривлекательный вид. В данное время исполнительница песен стала исправляться и сейчас выглядит, по мнению поклонников, как первокурсница.

Наташа Королёва выглядит моложе Юлии Проскуряковой

В свои сорок четыре года Наташа Королёва выглядит моложе теперешней супруги Игоря Николаева, тридцатипятилетней Юлии Проскуряковой. Данную дилемму отметили фолловеры певицы. Королёва в новом образе пришла на мероприятие в Кремлевском дворце, которое организовал российский модельер Валентин Юдашкин. Естественно платье исполнительницы песен было произведением великого кутюрье.

Поклонники Наташи в микроблоге Instagram могут посмотреть демонстративный видеоролик, на котором артистка показывает стройность своих ног. Поклонники знаменитости в комментариях попросили не увлекаться пластической операцией, чтобы не стать её жертвой. Видео за сутки сумело собрать более миллиона лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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