Екатерина Климова защищает своего молодого супруга

Екатерина Климова рассказала, что их отношения с Гелой достаточно комфортны, и она совсем не ощущает разницы в возрасте, так как дата рождения для неё не важна. Екатерина отмечает, что её супруг намного мудрее неё, потому что она ведёт себя очень часто как маленький ребёнок. По мнению актрисы - «Противоположности притягиваются».Интернет-пользователи согласились, что отношения аналогичных пар не входят в какие-либо стереотипы. Климова после развода с актёром Игорем Петренко вышла замуж за Гелу Месхи. В 2015 году у супругов родилась дочка по имени Изабелла. Гела практически на десять лет младше Екатерины. Актриса от предыдущих браков воспитывает ещё троих детей.