АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Екатерина Климова защищает своего молодого супруга

Уже около двух лет личную жизнь известной отечественной актрисы Екатерины Климовой критикуют окружающие и её фанаты. Это связано с молодым супругом артистки - тридцатиоднолетним Гелой Месхи.

Екатерина Климова защищает своего молодого супруга

Екатерина Климова рассказала, что их отношения с Гелой достаточно комфортны, и она совсем не ощущает разницы в возрасте, так как дата рождения для неё не важна. Екатерина отмечает, что её супруг намного мудрее неё, потому что она ведёт себя очень часто как маленький ребёнок. По мнению актрисы - «Противоположности притягиваются».

Интернет-пользователи согласились, что отношения аналогичных пар не входят в какие-либо стереотипы. Климова после развода с актёром Игорем Петренко вышла замуж за Гелу Месхи. В 2015 году у супругов родилась дочка по имени Изабелла. Гела практически на десять лет младше Екатерины. Актриса от предыдущих браков воспитывает ещё троих детей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости