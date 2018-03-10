Анонсирован твердотельный накопитель PNY CS900 на 960 Гбайт

Своё устройство компания-производитель позиционирует как альтернативу жёсткому стандартному диску. Устройство PNY CS9 обладает толщиной корпуса 7 мм. Его подключение производится через классический интерфейс типа Serial ATA 3.0 (пропускная способность 6 Гб/с). Инженеры отмечают, что устройство в данном случае пригодится для хранения фото, музыки, видео. Емкость составляет 960 ГБ. В случае производства накопителя применяли флеш-память 3D-NAND. PNY CS9 весит 45 г. Данное устройство рассчитано на работу в течение 2 000 000.PNY CS9 в США приобрести можно за $250. Стоимость накопителя варьируется в данном случае от географического расположения той или иной торговой точки. Созданная микросхема памяти должна составить достойную конкуренцию жестким стандартным дискам.