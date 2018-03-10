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Анонсирован твердотельный накопитель PNY CS900 на 960 Гбайт

Организацией PNY Technologies было объявлено касательно выпуска твердотельного нового накопителя серии CS900, предназначенного для портативных ПК.

Анонсирован твердотельный накопитель PNY CS900 на 960 Гбайт

Своё устройство компания-производитель позиционирует как альтернативу жёсткому стандартному диску. Устройство PNY CS9 обладает толщиной корпуса 7 мм. Его подключение производится через классический интерфейс типа Serial ATA 3.0 (пропускная способность 6 Гб/с). Инженеры отмечают, что устройство в данном случае пригодится для хранения фото, музыки, видео. Емкость составляет 960 ГБ. В случае производства накопителя применяли флеш-память 3D-NAND. PNY CS9 весит 45 г. Данное устройство рассчитано на работу в течение 2 000 000.

PNY CS9 в США приобрести можно за $250. Стоимость накопителя варьируется в данном случае от географического расположения той или иной торговой точки. Созданная микросхема памяти должна составить достойную конкуренцию жестким стандартным дискам.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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