Шерон Стоун празднует свой 60 юбилей

Стоун родилась в штате Пенсильвания в бедной многодетной семье, и поэтому актриса ценит личное пространство, уединение и тишину. Также артистка любила в свободное время читать книги, узнавая для себя новое, что позволило Шерон окончить школу экстерном и работать моделью.Но через несколько лет звезда решила покорить Голливуд, куда и отправилась без денег и покровителей. Первой Стоун заметил популярный кинорежиссер Вуди Аллен, давший ей первую роль без слов в кинокартине «Воспоминания о звездной пыли». Актриса снялась в более 30 кинофильмах, однако, самыми известными кинолентами с ней являются «Основной инстинкт», «На перепутье», а также «Щепка».