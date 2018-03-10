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Шерон Стоун празднует свой 60 юбилей

Шерон Стоун, являющаяся популярной актрисой и моделью, 10 марта празднует свое шестидесятилетие. Невзирая на свой возраст, она остается неповторимой и красивой женщиной. Многие фанаты после культового кинофильма «Основной инстинкт» называют артистку «женщиной с тайной».

Шерон Стоун празднует свой 60 юбилей

Стоун родилась в штате Пенсильвания в бедной многодетной семье, и поэтому актриса ценит личное пространство, уединение и тишину. Также артистка любила в свободное время читать книги, узнавая для себя новое, что позволило Шерон окончить школу экстерном и работать моделью.

Но через несколько лет звезда решила покорить Голливуд, куда и отправилась без денег и покровителей. Первой Стоун заметил популярный кинорежиссер Вуди Аллен, давший ей первую роль без слов в кинокартине «Воспоминания о звездной пыли». Актриса снялась в более 30 кинофильмах, однако, самыми известными кинолентами с ней являются «Основной инстинкт», «На перепутье», а также «Щепка».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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