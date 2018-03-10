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«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры Самарской области о спектакле с Ефремовым

В.о. министра культуры Самарской области Сергей Филиппов прокомментировал скандальный случай на спектакле московского театра «Современник» с Михаилом Ефремовым.

«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры Самарской области о спектакле с Ефремовым


7 марта на сцене Самарского театра оперы и балета был показан спектакль «Не становись чужим» Гарольда Пинтера в постановке театра «Современник». Впечатления от спектакля были омрачены неадекватным поведением на сцене Михаила Ефремова: он был нетрезв и обругал самарцев матом.

Присутствовавший на спектакле министр культуры Самарской области Сергей Филиппов высказался в том смысле, что пришел на постановку в качестве простого зрителя, и его ведомство к организации гастролей отношения не имеет: спектакль был коммерческий.

Выходку Ефремова Филиппов осуждает, но к театру «Современник» относится с уважением, хотя и не одобряет выбор пьесы: она ему не понравилась. Для сглаживания инцидента министр культуры Самарской области считает, что руководству и Ефремову достаточно принести свои извинения.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 17:30
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