«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры Самарской области о спектакле с Ефремовым

7 марта на сцене Самарского театра оперы и балета был показан спектакль «Не становись чужим» Гарольда Пинтера в постановке театра «Современник». Впечатления от спектакля были омрачены неадекватным поведением на сцене Михаила Ефремова: он был нетрезв и обругал самарцев матом.Присутствовавший на спектакле министр культуры Самарской области Сергей Филиппов высказался в том смысле, что пришел на постановку в качестве простого зрителя, и его ведомство к организации гастролей отношения не имеет: спектакль был коммерческий.Выходку Ефремова Филиппов осуждает, но к театру «Современник» относится с уважением, хотя и не одобряет выбор пьесы: она ему не понравилась. Для сглаживания инцидента министр культуры Самарской области считает, что руководству и Ефремову достаточно принести свои извинения.