Разработчики анонсировали Super Smash Bros. для Nintendo Switch

Nintendo анонсировала очередную игру франшизы Super Smash Bros. на Nintendo Switch. Анонс проходил в рамках шоу Nintendo Direct. В данном случае компания поделилась информацией про программное обеспечение для собственных платформ. Очередная часть файтинга отметится тем, что в списке появятся бойцы инклинги, персонажи из молодой серии популярных шутеров Splatoon. Пользователи отметили, что Линк, являющийся главным героем The Legend of Zelda, полностью соответствует своему облику в Breath of the Wild.На сегодняшний день полный список имеющихся бойцов аренного файтинга Super Smash Bros. пока держится в секрете. Подробности, наверное, представят в июне в рамках E3 2018. Игру должны премировать в этом году.