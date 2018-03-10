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Разработчики анонсировали Super Smash Bros. для Nintendo Switch

Анонсировали аренный файтинг Super Smash Bros. непосредственно для Nintendo Switch. В игрушке на аренах между собой сражаются персонажи таких популярных франшиз Nintendo, как Пикачу, Донки Конг, Марио, Линк, Кирби.

Разработчики анонсировали Super Smash Bros. для Nintendo Switch

Nintendo анонсировала очередную игру франшизы Super Smash Bros. на Nintendo Switch. Анонс проходил в рамках шоу Nintendo Direct. В данном случае компания поделилась информацией про программное обеспечение для собственных платформ. Очередная часть файтинга отметится тем, что в списке появятся бойцы инклинги, персонажи из молодой серии популярных шутеров Splatoon. Пользователи отметили, что Линк, являющийся главным героем The Legend of Zelda, полностью соответствует своему облику в Breath of the Wild.

На сегодняшний день полный список имеющихся бойцов аренного файтинга Super Smash Bros. пока держится в секрете. Подробности, наверное, представят в июне в рамках E3 2018. Игру должны премировать в этом году.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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