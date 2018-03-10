Илон Маск показал новый подземный скоростной электробус

Новый муниципальный транспорт создаётся компанией The Boring Company. Согласно предположениям, данный электробус будет передвигаться в подземных тоннелях со скоростью в 240 км/час. Илон Маск в своих комментариях отметил, что данное транспортное средство самостоятельно будет переключаться между использованием лифтов, а также тоннелей.Илон Маск отметил, что подземный электробус заметно будет отличаться от метро. Данный проект предполагает сооружение многочисленных маленьких станций, имеющих размер одного парковочного места. Для прокладки такого метрополитена требуется создание крупных платформ. В сравнении с обычными метрополитенами платформ будет намного меньше.