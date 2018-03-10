Рустам Солнцев заявил, что муж Пелагеи рано или поздно от нее уйдет

«Но ты, Пелагея, не грусти. Найди себе нормального парня - тракториста. Толиком чтоб звали. И все в вашей жизни пойдет как по маслу», - сообщил шоумен в заключение своего видео.

Недолго почитатели певицы были счастливы от ее семейной идиллии с хоккеистом Иваном Телегиным. Не так давно молодого человека заметили за поцелуем с неизвестной девушкой. Фото появилось в Сети. Пелагея отреагировала на вопросы журналистов, заявив, что не в силах контролировать всех дамочек легкого поведения, которые флиртуют с ее мужем.Впрочем, как стало известно позже, героиней скандального видеоролика стала совсем не чужая Телегину девушка, а давняя его знакомая. Знаменитый шоумен Рустам Солнцев не смог пройти мимо такого скандала вокруг Пелагеи и высказался в своей регулярной рубрике «МамаДорогая», которую экс-участник телестройки ведет специально для портала «СтарХит».Рустам назвал Пелагею «простушкой» с обложки журнала «Крестьянка», а вот ее супруга статным высоким спортсменом и парнем «хоть куда». Также он напомнил, что когда-то и сама певица увела Ивана из семьи, за что теперь ей приходится расплачиваться.По словам Солнцева, Пелагея не сможет удержать супруга одним только статусом, и красавчик все равно уйдет к красавице.