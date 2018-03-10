АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В МВФ объяснили украинцам, почему они должны платить больше за газ

Увеличение цен на газ для домохозяйств является одним из условий МВФ для предоставления Киеву следующего транша.

В МВФ объяснили украинцам, почему они должны платить больше за газ


Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман объяснил причину необходимости повышения цен на газ для украинцев. Не увеличив цену до рыночной, решение о предоставлении Украине нового транша может быть отложено.

Разница в ценах на «голубое топливо» на внутреннем рынке страны есть причиной коррупции и неэкономичного потребления. Поэтому тарифы нужно повысить для борьбы с этими явлениями. Тогда будут нарушены коррупционные схемы, когда газ закупается по цене для домохозяйств с последующей перепродажей промышленным потребителям по более высокой стоимости, прикарманивая разницу.

По мнению Люнгмана, для экономически уязвимых домохозяйств продажа топлива по цене ниже рыночной неэффективна. Основную выгоду от низких цент получают богатые люди с большими домами, потребляющими много газа.

Выручку от богатых домохозяйств нужно использовать для укрепления системы коммунальных субсидий, заявил представитель Международного валютного фонда.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 13:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости