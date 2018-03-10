В МВФ объяснили украинцам, почему они должны платить больше за газ

Постпред МВФ в Украине Йост Люнгман объяснил причину необходимости повышения цен на газ для украинцев. Не увеличив цену до рыночной, решение о предоставлении Украине нового транша может быть отложено.Разница в ценах на «голубое топливо» на внутреннем рынке страны есть причиной коррупции и неэкономичного потребления. Поэтому тарифы нужно повысить для борьбы с этими явлениями. Тогда будут нарушены коррупционные схемы, когда газ закупается по цене для домохозяйств с последующей перепродажей промышленным потребителям по более высокой стоимости, прикарманивая разницу.По мнению Люнгмана, для экономически уязвимых домохозяйств продажа топлива по цене ниже рыночной неэффективна. Основную выгоду от низких цент получают богатые люди с большими домами, потребляющими много газа.Выручку от богатых домохозяйств нужно использовать для укрепления системы коммунальных субсидий, заявил представитель Международного валютного фонда.