Ученые: Фисташки снижают артериальное давление

Установлено, что гипертонии подвержено 25% населения нашей планеты, которое вынужденно страдать от резких спазмов в кровеносных сосудах. Пациенты с подобным диагнозом должны регулярно употреблять медикаменты и ограничивать себя в некачественной еде и спортивных занятиях. Однако группа исследователей установила, что орехи позволяют устранить скачки кровяного давления, нормализуя движение крови по артериям.Фисташки позволяют избежать резких перепадов давления, а также снизить последствия вероятного наступления гипертонического кризиса. Всего 1 порция орехов в сутки положительно воздействует на кровеносные сосуды, устраняя чрезмерный тонус и понижая давление в артериях.