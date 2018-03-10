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Ученые: Фисташки снижают артериальное давление

Американские ученые провели ряд экспериментов, установив, что орехи снижают артериальное давление. Особенно данная черта ярко выражена у фисташек.

Ученые: Фисташки снижают артериальное давление


Установлено, что гипертонии подвержено 25% населения нашей планеты, которое вынужденно страдать от резких спазмов в кровеносных сосудах. Пациенты с подобным диагнозом должны регулярно употреблять медикаменты и ограничивать себя в некачественной еде и спортивных занятиях. Однако группа исследователей установила, что орехи позволяют устранить скачки кровяного давления, нормализуя движение крови по артериям.

Фисташки позволяют избежать резких перепадов давления, а также снизить последствия вероятного наступления гипертонического кризиса. Всего 1 порция орехов в сутки положительно воздействует на кровеносные сосуды, устраняя чрезмерный тонус и понижая давление в артериях.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:30
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