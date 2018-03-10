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Анфиса Чехова сделала моделью подписчицу и подарила наряд

Анфиса Чехова обрадовала одну из своих подписчиц в Instagram, которая победила в её конкурсе. Телеведущая сделала девушку моделью для съемок собственной коллекции одежды, а также подарила ей платье.

Анфиса Чехова сделала моделью подписчицу и подарила наряд

В конце прошедшего года Чехова запустила собственный модный бренд By. Che. Данная коллекция одежды предназначена для женщин с нестандартной фигурой. Для фотосессии своей новой коллекции теледива нашла модель среди фанаток в рамках Instagram. Ею стала москвичка Марина Малашенко, имеющая параметры 95-76-102.

По словам Малашенко, девушкам надо было отправить ряд фотографий на указанный адрес. Когда Марине сообщили об утверждении её кандидатуры, она поверила не сразу. Входе фотосессии, которая длилась более семи часов, было поменяно пять образов. Марина поведала, что для неё время пролетело незаметно. Чехова после съемок предложила девушке выбрать себе любой коллекционный наряд. Новая модель выбрала вечернее платье бирюзового цвета.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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