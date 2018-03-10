АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Дима Билан нашел в Астрахани копию Ольги Бузовой

Известный певец признался, что знаменитая телеведущая «Дома-2» сводит его с ума. Дима Билан рассмотрел на живописной картине копию Ольги Бузовой. По словам артиста, теледива идеально схожа с героиней античного искусства.

Дима Билан на протяжении последних нескольких недель гастролирует по стране, выступая каждый день в новом городе. Сегодня он в Пензе, а затем в Саратове и Астрахани. Артист очень мало спит, проводя все время в дороге, однако в каждой публикации или видео в микроблоге благодарит поклонников, ведь где бы ему ни пришлось выступать, везде его ждут полные залы.

Дима Билан нашел в Астрахани копию Ольги Бузовой

На данный момент Дима возвращается в Москву работать над съемками нового видеоклипа - на песню «Девочка, не плачь». Артист обратился к фанатам с вопросом, смогут ли те угадать, кто станет новой героиней ролика.

Предположения были самые разные. Некоторые говорили, что в клипе Билана снова появится красавица Ксения Сухинова, другие же размышляли, что, быть может, героиней видеоролика станет бывшая коллега Димы по шоу «Голос» певица Ян Ге. А кто-то захотел увидеть в клипе фигуристок - Олимпийскую чемпионку Алину Загитову, к примеру, или Аделину Сотникову, но нашлись и те, кто решился назвать имя Ольги Бузовой.

Дыма без огня не бывает. В это же самое время Дима Билан разместил в сториз неожиданный видеоролик. В кадре певец сидел и скучал в фойе, как вдруг обратил внимание на живописную картину, висящую на стене. В изображенной на полотне девушке, Дима узнал Ольгу Бузову.

Дима Билан нашел в Астрахани копию Ольги Бузовой

«Я сижу тут, а напротив висит картина. Ну, скажите мне, то ли сошел с ума, то ли это Оля Бузова?! Античная героиня просто, как я смотрю. Ну, правда!», - рассказал Дима Билан.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости