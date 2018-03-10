Дима Билан нашел в Астрахани копию Ольги Бузовой

«Я сижу тут, а напротив висит картина. Ну, скажите мне, то ли сошел с ума, то ли это Оля Бузова?! Античная героиня просто, как я смотрю. Ну, правда!», - рассказал Дима Билан.

Дима Билан на протяжении последних нескольких недель гастролирует по стране, выступая каждый день в новом городе. Сегодня он в Пензе, а затем в Саратове и Астрахани. Артист очень мало спит, проводя все время в дороге, однако в каждой публикации или видео в микроблоге благодарит поклонников, ведь где бы ему ни пришлось выступать, везде его ждут полные залы.На данный момент Дима возвращается в Москву работать над съемками нового видеоклипа - на песню «Девочка, не плачь». Артист обратился к фанатам с вопросом, смогут ли те угадать, кто станет новой героиней ролика.Предположения были самые разные. Некоторые говорили, что в клипе Билана снова появится красавица Ксения Сухинова, другие же размышляли, что, быть может, героиней видеоролика станет бывшая коллега Димы по шоу «Голос» певица Ян Ге. А кто-то захотел увидеть в клипе фигуристок - Олимпийскую чемпионку Алину Загитову, к примеру, или Аделину Сотникову, но нашлись и те, кто решился назвать имя Ольги Бузовой.Дыма без огня не бывает. В это же самое время Дима Билан разместил в сториз неожиданный видеоролик. В кадре певец сидел и скучал в фойе, как вдруг обратил внимание на живописную картину, висящую на стене. В изображенной на полотне девушке, Дима узнал Ольгу Бузову.