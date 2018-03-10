Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом ценой до 1 000 000 рублей

На третьем месте разместился KIA Sportage/Hyundai ix35, выпущенные в 2011-2014 г.г. После первых 150 000 км с мотором Mitsubishi G4KD либо 4B11 имеются проблемы. При этом кроссоверы надежные, а также довольно дешевые в обслуживании. На втором месте оказалась Honda CR-V 2011 года. Версия имеет хороший мотор, но динамика довольно вялая. Авто имеет плохую покраску, которая быстро облазит. Версия хорошо управляема. На первом месте оказалась версия Mazda CX-5, выпущенная в 2011-2013 г.г.Данное транспортное средство обладает наилучшей безопасностью, а именно пять звезд по версии NCAP. Силовые установки показывают отличную надежность. Автомобиль является хорошо управляемым, обладает большим выбором комплектаций. Автомобиль также имеет недостатки: большая популярность у угонщиков, дорогие детали, дорогое обслуживание.