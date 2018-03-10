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Трамп призвал разработчиков видеоигр поднять возрастной ценз для участия в них

Президент США назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту в Москве.

Трамп призвал разработчиков видеоигр поднять возрастной ценз для участия в них


Президент США Дональд Трамп встретился с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций, чтобы обсудить проблему насилия, царящую в видеоиграх. Выступая по этому вопросу, глава государства продемонстрировал нарезку жестоких сцен из игр. Запоминающимся, в том числе, стал эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, где террористы расстреливают пассажиров в московском аэропорту.

Также в нарезку роликов Трампа, как пример особой жестокости в компьютерной видеоиндустрии, были включены фрагменты из Fallout 4, The Evil Within и Sniper Elite 4.

Американский лидер в итоге обратился к разработчикам игр с просьбой ужесточить возрастные ограничение и принять другие меры для «оздоровления индустрии».

Компании-разработчики, в свою, очередь, ознакомили участников встречи с исследованиями, свидетельствующими об отсутствии связи между ростом насилия и жестоком содержании виртуального мира видеоигр.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 13:00
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