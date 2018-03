Трамп призвал разработчиков видеоигр поднять возрастной ценз для участия в них

Президент США Дональд Трамп встретился с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций, чтобы обсудить проблему насилия, царящую в видеоиграх. Выступая по этому вопросу, глава государства продемонстрировал нарезку жестоких сцен из игр. Запоминающимся, в том числе, стал эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, где террористы расстреливают пассажиров в московском аэропорту.Также в нарезку роликов Трампа, как пример особой жестокости в компьютерной видеоиндустрии, были включены фрагменты из Fallout 4, The Evil Within и Sniper Elite 4.Американский лидер в итоге обратился к разработчикам игр с просьбой ужесточить возрастные ограничение и принять другие меры для «оздоровления индустрии».Компании-разработчики, в свою, очередь, ознакомили участников встречи с исследованиями, свидетельствующими об отсутствии связи между ростом насилия и жестоком содержании виртуального мира видеоигр.