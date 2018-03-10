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Курс валют на 08.03.2018

Эксперты: Госкомпания Китая купила 36% «Роснефти»

"Роснефть" стала компанией с преобладанием иностранного капитала после покупки госкорпорацией из Китая большого пакета акций у инвестора российской нефтекомпании. Теперь почти 77% акций компании находятся в руках китайцев, англичан, арабских шейхов.

Китайская госкорпорация Huarong Asset стала акционером "Роснефти", купив более 36% акций у CEFC - инвестора российского монополиста. В результате, большая часть компании теперь принадлежит иностранным инвесторам, так как ранее сообщалось о том, что более 20% ценных бумаг этой компании принадлежит BP и 20% катарскому фонду QIA и швейцарскому трейдеру Glencore. Несмотря на то, что "Роснефть" считается госкомпанией - о какой сумме идет речь, не уточняется.

Эксперты: Госкомпания Китая купила 36% «Роснефти»


Тем не менее Игорь Сечин на прошлой неделе попросил Владимира Путина изменить налогообложение для уменьшения выплат государству на 145 млрд рублей в текущем году. Кроме того, чтобы создать положительный имидж на рынке, "Газпром" перепродал "Роснефти" 5 млрд кубических метров газа по себестоимости, тем самым выведя ее в кагорту крупнейших поставщиков газа.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
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