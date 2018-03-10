Эксперты: Госкомпания Китая купила 36% «Роснефти»

Китайская госкорпорация Huarong Asset стала акционером "Роснефти", купив более 36% акций у CEFC - инвестора российского монополиста. В результате, большая часть компании теперь принадлежит иностранным инвесторам, так как ранее сообщалось о том, что более 20% ценных бумаг этой компании принадлежит BP и 20% катарскому фонду QIA и швейцарскому трейдеру Glencore. Несмотря на то, что "Роснефть" считается госкомпанией - о какой сумме идет речь, не уточняется.Тем не менее Игорь Сечин на прошлой неделе попросил Владимира Путина изменить налогообложение для уменьшения выплат государству на 145 млрд рублей в текущем году. Кроме того, чтобы создать положительный имидж на рынке, "Газпром" перепродал "Роснефти" 5 млрд кубических метров газа по себестоимости, тем самым выведя ее в кагорту крупнейших поставщиков газа.