Кроссовер Lifan X70 для России получит интересные опции

На российском рынке автомобиль Lifan X70 заменит модель Х60, которая пользуется спросом у россиян, но на фоне конкурентов она заметно устарела. В России будет реализовываться кроссовер Lifan X70 с бензиновым агрегатом.В частности, под капотом будет установлен двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 136 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару либо с «механикой», либо с вариатором. Автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.В оснащение российской модификации Lifan X70 входят электрические стеклоподъёмники, фронтальные аэрбеги, подогрев и электропривод боковых зеркал и передних кресел, кондиционер, система ЭРА-ГЛОНАСС и ряд других опций.