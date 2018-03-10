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Кроссовер Lifan X70 для России получит интересные опции

Китайский кроссовер Lifan X70 в ближайшем будущем появится на российском рынке. Компактный паркетник для России будут собирать в Карачаево-Черкессии, автомобиль получит интересные опции.

Кроссовер Lifan X70 для России получит интересные опции


На российском рынке автомобиль Lifan X70 заменит модель Х60, которая пользуется спросом у россиян, но на фоне конкурентов она заметно устарела. В России будет реализовываться кроссовер Lifan X70 с бензиновым агрегатом.

В частности, под капотом будет установлен двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 136 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару либо с «механикой», либо с вариатором. Автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.

В оснащение российской модификации Lifan X70 входят электрические стеклоподъёмники, фронтальные аэрбеги, подогрев и электропривод боковых зеркал и передних кресел, кондиционер, система ЭРА-ГЛОНАСС и ряд других опций.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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