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В сеть выложили рендеры кабриолета BMW 8 Series

В сеть интернета выложили рендеры кабриолета BMW 8 Series Convertible. Ранее данный автомобиль был запечатлён охотниками за сенсациями, однако он был скрыт под плотным камуфляжем.

В сеть выложили рендеры кабриолета BMW 8 Series


В настоящее время кабриолет BMW 8 Series Convertible испытывают в зимних условиях. Авторами рендеров, опубликованных в сети, являются независимые дизайнеры. Художники решили показать собственное видение автомобиля, так как до конца пока не понятно, как будет выглядеть новый баварский кабриолет.

Ранее сообщалось о том, что серийная версия BMW 8 Series Convertible будет иметь сходство с концептуальной моделью, представленной в прошлом году. Ожидается, что товарную модификацию представят до конца текущего года. Эксперты предполагают, что под капотом новинки будет установлен 6-цилиндровый мотор с нагнетателем.

Не исключено, что BMW 8 Series Convertible выйдет в модификации М8, которая будет комплектоваться 4,4-литровым агрегатом производительностью 630 «лошадей». В качестве трансмиссии может выступить роботизированная трансмиссия на 8 диапазонов.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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