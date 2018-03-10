Ольга Бузова показала, как покорила iTunes и зажгла в Оренбурге

«Вы все сами видели и слышали», - прокомментировала Ольга радостную реакцию толпы на ее выступление.

Ролик на странице знаменитости содержит в себе фрагмент песни «Она не боится», которую поклонники встречают с восторгом. Данный трек сразу занял первое место в ТОП-чартах iTunes одновременно в нескольких странах, в числе которых: Россия, Беларусь, Украина, Армения, Латвия.Теледива поблагодарила поклонников из Оренбурга, присутствовавших на концерте, за любовь к ее творчеству.Также она выразила слова благодарности известному рэперу ST, который и написал текст к «нереальной» песне, как ее называет сама Ольга.Кроме всего прочего она призвала фанатов учить слова песен и подпевать ей. Публика отметила, что песня на самом деле хорошая и поблагодарили Бузову за концерт. Однако нашлись и те, кто на протяжении довольно долгого периода времени утверждает, что во всех песнях Ольги есть один большой недостаток – голос самой певицы.