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Ольга Бузова показала, как покорила iTunes и зажгла в Оренбурге

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова разместила в своем микроблоге видеоролик со своего недавнего концерта. Певица также поделилась своим положением в чартах iTunes.

Ролик на странице знаменитости содержит в себе фрагмент песни «Она не боится», которую поклонники встречают с восторгом. Данный трек сразу занял первое место в ТОП-чартах iTunes одновременно в нескольких странах, в числе которых: Россия, Беларусь, Украина, Армения, Латвия.

Ольга Бузова показала, как покорила iTunes и зажгла в Оренбурге

Теледива поблагодарила поклонников из Оренбурга, присутствовавших на концерте, за любовь к ее творчеству.

«Вы все сами видели и слышали», - прокомментировала Ольга радостную реакцию толпы на ее выступление.

Также она выразила слова благодарности известному рэперу ST, который и написал текст к «нереальной» песне, как ее называет сама Ольга.

Кроме всего прочего она призвала фанатов учить слова песен и подпевать ей. Публика отметила, что песня на самом деле хорошая и поблагодарили Бузову за концерт. Однако нашлись и те, кто на протяжении довольно долгого периода времени утверждает, что во всех песнях Ольги есть один большой недостаток – голос самой певицы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35
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