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Ольга Жарикова перепутала беременность с гормональным сбоем

Участница реалити-шоу «Дома-2» Ольга Жарикова приняла за беременность обычный гормональный сбой. Теперь зрители скандального молодежного телепроекта не уверены, что Илья Яббаров снова отправится с ней в ЗАГС.

Ранее ситуацию с неподанным заявлением на регистрацию брака Алена Рапунцель окрестила цирком и дешевым шантажом.

Ольга Жарикова перепутала беременность с гормональным сбоем

Участница телестройки Ольга Жарикова едва не стала женой Ильи Яббарова. Парочка подала заявление в ЗАГС после известий о возможной беременности девушки, однако подать документы так и не удалось в связи с отсутствием у потенциального жениха некоторых бумаг.

Злопыхатели сразу же решили, что популярный шоумен Ябба попросту использовал ситуацию в своих интересах. Якобы, весь такой ответственный и благородный парень, но из-за бюрократии не смог жениться. А сейчас уже и не за чем.

На Поляне многие участницы периодически беременными становятся, надеясь таким простым способом заполучить внимание и проверить бойфрендов «на вшивость». Далее эта беременность пропадает, как дым, зато остается осадок.

Тем временем Алена Савкина злорадствует, ведь она изначально назвала «беременность» Ольги дешевым шантажом и глупой шуткой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18
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