Ольга Жарикова перепутала беременность с гормональным сбоем

Ранее ситуацию с неподанным заявлением на регистрацию брака Алена Рапунцель окрестила цирком и дешевым шантажом.Участница телестройки Ольга Жарикова едва не стала женой Ильи Яббарова. Парочка подала заявление в ЗАГС после известий о возможной беременности девушки, однако подать документы так и не удалось в связи с отсутствием у потенциального жениха некоторых бумаг.Злопыхатели сразу же решили, что популярный шоумен Ябба попросту использовал ситуацию в своих интересах. Якобы, весь такой ответственный и благородный парень, но из-за бюрократии не смог жениться. А сейчас уже и не за чем.На Поляне многие участницы периодически беременными становятся, надеясь таким простым способом заполучить внимание и проверить бойфрендов «на вшивость». Далее эта беременность пропадает, как дым, зато остается осадок.Тем временем Алена Савкина злорадствует, ведь она изначально назвала «беременность» Ольги дешевым шантажом и глупой шуткой.