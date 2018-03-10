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На обозрение публики представили редкий внедорожник "Москвич-415С"

В московском парке «Сокольники» в рамках выставки «Олдтаймер-галерея» выставили на обозрение публики редкую модель внедорожника «Москвич-415С». До 2017 года этот редкий автомобиль находился в Калужской области на одном из дачных участков.

На обозрение публики представили редкий внедорожник "Москвич-415С"


До настоящего времени сохранился единственный экземпляр внедорожника «Москвич-415С». Данная модель была разработана на Московском заводе малолитражных автомобилей. Первая модель лёгкой вариации внедорожного автомобиля сошла с конвейера в 1950-х годах. Подобную модель внедорожника заказало Министерство обороны СССР. Внешний дизайн редкого автомобиля имеет сходство с легендарным «Виллисом».

Так как у советского автомобиля не имеется конкретного индекса, то ему дали простое название - «Москвич 4х4». В 1959 году на Московском автомобильном заводе было принято решение автомобиль «Москвич-415» запустить в серийное производство, однако в серию данное транспортное средство так и не вышло из-за возникших разногласий между ведомствами.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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