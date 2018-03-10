АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Новые версии Silverado HD представил бренд Chevrolet

Обновлённую версию грузового авто Chevrolet Silverado HD наделили откидным капотом и полностью переработанной передней частью.

Новые версии Silverado HD представил бренд Chevrolet

В свою очередь это упростило доступ к моторному отсеку, увеличило маневренность авто. Chevrolet Silverado HD использовался повсеместно в коммерческих целях на территории США, а также в прочих странах. Авто отличается хорошим ресурсом двигателя, вместительностью, простотой эксплуатации. Существенно модернизирована передняя часть грузового авто. Главным обновлением считается кабина. За счёт откидного механизма капота упрощён доступ ко всем частям мотора. Изменённая платформа сократила количество слепых зон, увеличив манёвренность авто.

Chevrolet Silverado HD имеет один дизельный 6,6-литровый дизельный двигатель на 350 л.с., шестискоростную АКПП. Обновлённые грузовики к официальным дилерам попадут только в начале следующего года. Цену на авто озвучат не ранее летней презентации.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости