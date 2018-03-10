Новые версии Silverado HD представил бренд Chevrolet

В свою очередь это упростило доступ к моторному отсеку, увеличило маневренность авто. Chevrolet Silverado HD использовался повсеместно в коммерческих целях на территории США, а также в прочих странах. Авто отличается хорошим ресурсом двигателя, вместительностью, простотой эксплуатации. Существенно модернизирована передняя часть грузового авто. Главным обновлением считается кабина. За счёт откидного механизма капота упрощён доступ ко всем частям мотора. Изменённая платформа сократила количество слепых зон, увеличив манёвренность авто.Chevrolet Silverado HD имеет один дизельный 6,6-литровый дизельный двигатель на 350 л.с., шестискоростную АКПП. Обновлённые грузовики к официальным дилерам попадут только в начале следующего года. Цену на авто озвучат не ранее летней презентации.