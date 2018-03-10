Тамбовчанин до смерти избил четырёхлетнюю падчерицу
29-летний житель Тамбова избил до смерти падчерицу за непослушание и капризы.
Тело 4-летней девочки с многочисленными повреждениями в области головы и других частей тела было обнаружено 9 марта в одной из квартир города Тамбова.
Подозрение в совершении преступления пало на 29-летнего сожителя матери ребёнка. Его задержали.
Исходя из следствия, 8 марта подозреваемый жестоко избил падчерицу за непослушание и капризы. Мать девочки обнаружила её мёртвой на следующий день и вызвала полицию. Причина смерти ребёнка – черепно-мозговая травма.
По завершению осмотра места происшествия, следователи допросили мать убитого ребенка, ее родственников, других свидетелей. Полицейские взялись за выяснение, состояла ли семья на учёте в профилактических органах, фиксировали раньше факты применения насилия к ребёнку или нет, прочие данные. Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
По вышеописанному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетней).
Тело 4-летней девочки с многочисленными повреждениями в области головы и других частей тела было обнаружено 9 марта в одной из квартир города Тамбова.
Подозрение в совершении преступления пало на 29-летнего сожителя матери ребёнка. Его задержали.
Исходя из следствия, 8 марта подозреваемый жестоко избил падчерицу за непослушание и капризы. Мать девочки обнаружила её мёртвой на следующий день и вызвала полицию. Причина смерти ребёнка – черепно-мозговая травма.
По завершению осмотра места происшествия, следователи допросили мать убитого ребенка, ее родственников, других свидетелей. Полицейские взялись за выяснение, состояла ли семья на учёте в профилактических органах, фиксировали раньше факты применения насилия к ребёнку или нет, прочие данные. Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
По вышеописанному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетней).
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:20