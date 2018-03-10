АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Тамбовчанин до смерти избил четырёхлетнюю падчерицу

29-летний житель Тамбова избил до смерти падчерицу за непослушание и капризы.

Тамбовчанин до смерти избил четырёхлетнюю падчерицу


Тело 4-летней девочки с многочисленными повреждениями в области головы и других частей тела было обнаружено 9 марта в одной из квартир города Тамбова.

Подозрение в совершении преступления пало на 29-летнего сожителя матери ребёнка. Его задержали.
Исходя из следствия, 8 марта подозреваемый жестоко избил падчерицу за непослушание и капризы. Мать девочки обнаружила её мёртвой на следующий день и вызвала полицию. Причина смерти ребёнка – черепно-мозговая травма.

По завершению осмотра места происшествия, следователи допросили мать убитого ребенка, ее родственников, других свидетелей. Полицейские взялись за выяснение, состояла ли семья на учёте в профилактических органах, фиксировали раньше факты применения насилия к ребёнку или нет, прочие данные. Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
По вышеописанному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетней).
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости