Тамбовчанин до смерти избил четырёхлетнюю падчерицу

Тело 4-летней девочки с многочисленными повреждениями в области головы и других частей тела было обнаружено 9 марта в одной из квартир города Тамбова.Подозрение в совершении преступления пало на 29-летнего сожителя матери ребёнка. Его задержали.Исходя из следствия, 8 марта подозреваемый жестоко избил падчерицу за непослушание и капризы. Мать девочки обнаружила её мёртвой на следующий день и вызвала полицию. Причина смерти ребёнка – черепно-мозговая травма.По завершению осмотра места происшествия, следователи допросили мать убитого ребенка, ее родственников, других свидетелей. Полицейские взялись за выяснение, состояла ли семья на учёте в профилактических органах, фиксировали раньше факты применения насилия к ребёнку или нет, прочие данные. Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.По вышеописанному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетней).