Около 1,8 тыс. электромобилей зарегистрировано в РФ на начало года

В РФ зарегистрировано свыше 1 800 электрических авто. При этом 60% приходится на версию Nissan Leaf (1 100 авто). Большая часть версий является подержанными японскими электрокарами, чаще всего регистрируемыми на Дальнем Востоке. Доля продаж новых современных электрокаров является маленькой. На втором месте в ТОП разместился Mitsubishi i-MiEV (283 модели; 16%). Далее следуют электрокары Tesla Model S (194 авто; 15%), а также Tesla Model X (68 автомобилей; 15%).Между тем российская модель LADA Ellada насчитывает 93 транспортных средства. На долю Renault Twizy приходится 26 автомобилей, а BMW i3 - 4 экземпляра. Самое большое количество электрокаров, а именно 415 авто зарегистрировали в Приморском крае.