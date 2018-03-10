Саша Черно рассказала, что любит тратить деньги на себя

Девушка поделилась, что любит тратить деньги на себя любимую, но в будущем планирует стать бизнес-вумен и надеется, что «бабки будут лить рекой».Саша называет себя транжирой, но при этом не готова заниматься «волшебством за деньги». Как рассказала Черно, недавно ей предлагали за интим тысячу долларов, но она отказалась. Хотя говорит, что любит, «чтобы денег было очень много, чтобы они легко зарабатывались и чтобы так же легко тратились».Пользователям стало интересно, кто же пожелала расстаться с такой суммой ради ночи с жирной и неопрятной участницей, и предположили: либо Саша врет, либо мужчина – извращенец.