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Для экстремального пикапа Navara компания Nissan запатентовала новое название

Японская компания Nissan запатентовала название для экстремального пикапа Navara. Новый автомобиль будет отличаться более производительным силовым агрегатом и повышенными внедорожными характеристиками.

Для экстремального пикапа Navara компания Nissan запатентовала новое название


Эксперты считают, что у нового пикапа Nissan Navara Off-Roader имеются все шансы составить серьёзную конкуренцию американской компании Ford, в данном случае речь идёт о модели Ranger Raptor. Официальная презентация экстремального пикапа от Nissan ожидает в конце текущего года.

В настоящее время отсутствует какая-либо информация касающаяся технических характеристик автомобиля Nissan Navara Off-Roader. В свою очередь эксперты предполагают, что в качестве силовой установки экстремального пикапа может выступить турбодизельный силовой агрегат ёмкостью 3,0 литра производительностью 210 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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