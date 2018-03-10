Для экстремального пикапа Navara компания Nissan запатентовала новое название

Эксперты считают, что у нового пикапа Nissan Navara Off-Roader имеются все шансы составить серьёзную конкуренцию американской компании Ford, в данном случае речь идёт о модели Ranger Raptor. Официальная презентация экстремального пикапа от Nissan ожидает в конце текущего года.В настоящее время отсутствует какая-либо информация касающаяся технических характеристик автомобиля Nissan Navara Off-Roader. В свою очередь эксперты предполагают, что в качестве силовой установки экстремального пикапа может выступить турбодизельный силовой агрегат ёмкостью 3,0 литра производительностью 210 лошадиных сил.