Звезда «Дома-2» Рита Керн рассказала, что первым ее партнером был взрослый мужчина
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Керн поделилась со зрителями подробностями своей интимной жизни и рассказала о первом половом партнере.
По словам большегрудой красавицы, девственность она потеряла в 18 лет. Ее любовником стал «взрослый мужчина, уже состоявшийся в жизни, очень интересный и властный». Также Рита отмечает, что не стоит получать сексуальный опыт до совершеннолетия.
Пользователи не подхватили тему первого сексуального опыта Риты и написали, что им неприятно об этом читать и обсуждать.
Напомним, что Керн запомнилась на проекте благодаря своей яркой внешности, которой добилась благодаря пластическим операциям.
Примечательно, что отцом Марии Кунаевой (Риты Керн) был священник, который в строгости воспитывал и ее и еще четырех дочерей.
По словам большегрудой красавицы, девственность она потеряла в 18 лет. Ее любовником стал «взрослый мужчина, уже состоявшийся в жизни, очень интересный и властный». Также Рита отмечает, что не стоит получать сексуальный опыт до совершеннолетия.
Пользователи не подхватили тему первого сексуального опыта Риты и написали, что им неприятно об этом читать и обсуждать.
Напомним, что Керн запомнилась на проекте благодаря своей яркой внешности, которой добилась благодаря пластическим операциям.
Примечательно, что отцом Марии Кунаевой (Риты Керн) был священник, который в строгости воспитывал и ее и еще четырех дочерей.