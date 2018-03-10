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Звезда «Дома-2» Рита Керн рассказала, что первым ее партнером был взрослый мужчина

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Керн поделилась со зрителями подробностями своей интимной жизни и рассказала о первом половом партнере.

По словам большегрудой красавицы, девственность она потеряла в 18 лет. Ее любовником стал «взрослый мужчина, уже состоявшийся в жизни, очень интересный и властный». Также Рита отмечает, что не стоит получать сексуальный опыт до совершеннолетия.

Звезда «Дома-2» Рита Керн рассказала, что первым ее партнером был взрослый мужчина

Пользователи не подхватили тему первого сексуального опыта Риты и написали, что им неприятно об этом читать и обсуждать.

Напомним, что Керн запомнилась на проекте благодаря своей яркой внешности, которой добилась благодаря пластическим операциям.

Примечательно, что отцом Марии Кунаевой (Риты Керн) был священник, который в строгости воспитывал и ее и еще четырех дочерей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:24
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