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Компания Toyota выпустила роскошную версию внедорожника Fortuner

Компания Toyota объявила о выходе на рынок роскошной модификации внедорожника Fortuner. Особая модификация предназначена для аргентинского рынка, где автомобиль будет реализовываться под названием Toyota SW4 Diamond.

Компания Toyota выпустила роскошную версию внедорожника Fortuner


На радиаторной решётке особой версии внедорожника красуется шильдик с логотипом «SW4». Также роскошная модификация отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а в салоне имеется кожаная обивка кресел кремового цвета и декоративные вставки «под медь».

В подкапотном пространстве Toyota SW4 Diamond установлен турбодизельный агрегат объёмом 2,8 литра производительностью 177 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Привод у автомобиля исключительно полный.

Список оснащения особой модификации Toyota Fortuner пополнился премиальной аудиосистемой JBL с десятью динамиками и мощным сабвуфером. Стоимость Toyota SW4 Diamond стартует от 1 300 000 песо, что соответствует 3 648 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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