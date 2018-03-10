Компания Toyota выпустила роскошную версию внедорожника Fortuner
Компания Toyota объявила о выходе на рынок роскошной модификации внедорожника Fortuner. Особая модификация предназначена для аргентинского рынка, где автомобиль будет реализовываться под названием Toyota SW4 Diamond.
На радиаторной решётке особой версии внедорожника красуется шильдик с логотипом «SW4». Также роскошная модификация отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а в салоне имеется кожаная обивка кресел кремового цвета и декоративные вставки «под медь».
В подкапотном пространстве Toyota SW4 Diamond установлен турбодизельный агрегат объёмом 2,8 литра производительностью 177 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Привод у автомобиля исключительно полный.
Список оснащения особой модификации Toyota Fortuner пополнился премиальной аудиосистемой JBL с десятью динамиками и мощным сабвуфером. Стоимость Toyota SW4 Diamond стартует от 1 300 000 песо, что соответствует 3 648 000 рублей.
На радиаторной решётке особой версии внедорожника красуется шильдик с логотипом «SW4». Также роскошная модификация отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а в салоне имеется кожаная обивка кресел кремового цвета и декоративные вставки «под медь».
В подкапотном пространстве Toyota SW4 Diamond установлен турбодизельный агрегат объёмом 2,8 литра производительностью 177 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Привод у автомобиля исключительно полный.
Список оснащения особой модификации Toyota Fortuner пополнился премиальной аудиосистемой JBL с десятью динамиками и мощным сабвуфером. Стоимость Toyota SW4 Diamond стартует от 1 300 000 песо, что соответствует 3 648 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40