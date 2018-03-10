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Поклонники «Дома-2» сватают Ольгу Бузову и Сергея Шнурова

Пока лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров наслаждался новой комедией с его участием «Я худею», мужчине приписали роман с Ольгой Бузовой.

Некоторые телезрители популярного артиста пришли к такому выводу после новой публикации в его микроблоге, где Шнуров изображен с прекрасной спутницей.

Поклонники «Дома-2» сватают Ольгу Бузову и Сергея Шнурова

В своем Инстаграме Сергей Шнуров поделился с фанатами впечатлениями от просмотра нового фильма «Я худею». Артист подчеркнул, что кинолента пришлась ему по душе, так как это один из немногих фильмов с его участием, за которые ему не стыдно.

Свой пост Шнур сопроводил снимком с премьеры. На фото артист запечатлен в компании со своей супругой Матильдой Шнуровой. Фанаты тут же рассмотрели в ней совершенно другую женщину.

Некоторые пользователи отметили, что кинотеатр Сергей Шнуров посетил вместе с Ольгой Бузовой, и сразу же «поженили» знаменитостей. Другие же подписчики уточнили, что с Сергеем не начинающая певица, а его вторая половинка. Они заявили, что на фото девушка и вправду похожа на телеведущую «Дома-2», и этот факт их заметно огорчил.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:09
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