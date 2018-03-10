Поклонники «Дома-2» сватают Ольгу Бузову и Сергея Шнурова

Некоторые телезрители популярного артиста пришли к такому выводу после новой публикации в его микроблоге, где Шнуров изображен с прекрасной спутницей.В своем Инстаграме Сергей Шнуров поделился с фанатами впечатлениями от просмотра нового фильма «Я худею». Артист подчеркнул, что кинолента пришлась ему по душе, так как это один из немногих фильмов с его участием, за которые ему не стыдно.Свой пост Шнур сопроводил снимком с премьеры. На фото артист запечатлен в компании со своей супругой Матильдой Шнуровой. Фанаты тут же рассмотрели в ней совершенно другую женщину.Некоторые пользователи отметили, что кинотеатр Сергей Шнуров посетил вместе с Ольгой Бузовой, и сразу же «поженили» знаменитостей. Другие же подписчики уточнили, что с Сергеем не начинающая певица, а его вторая половинка. Они заявили, что на фото девушка и вправду похожа на телеведущую «Дома-2», и этот факт их заметно огорчил.