Audi начала принимать заказы на электрический кроссовер e-tron
В немецкой компании Audi объявили о приёме заказов на электрический кроссовер e-tron. И это несмотря на то, что электрокар Audi e-tron официально публике представлен не был.
Электрический кроссовер Audi e-tron ранее представили в виде концептуальной модели, а вот его серийной версии никто ещё не видел. На электрокар принимают заказы только на британском рынке, для подтверждения заявки покупатели должны внести денежную сумму, которая в переводе на российскую валюту составляет 78 тысяч рублей.
Согласно предварительной информации, серийная версия кроссовера будет представлена летом текущего года. В розничную продажу автомобиль поступит не раньше, чем в 2019 году.
Немецкие производители разработали электрический кроссовер на платформе МЕВ. В движение электрокар приводится посредством двух электрических моторов. Одного заряда электрокару хватает на преодоление пути продолжительностью 500 километров. При использовании специальной зарядной станции на зарядку аккумулятора уйдёт не более 30 минут.
Электрический кроссовер Audi e-tron ранее представили в виде концептуальной модели, а вот его серийной версии никто ещё не видел. На электрокар принимают заказы только на британском рынке, для подтверждения заявки покупатели должны внести денежную сумму, которая в переводе на российскую валюту составляет 78 тысяч рублей.
Согласно предварительной информации, серийная версия кроссовера будет представлена летом текущего года. В розничную продажу автомобиль поступит не раньше, чем в 2019 году.
Немецкие производители разработали электрический кроссовер на платформе МЕВ. В движение электрокар приводится посредством двух электрических моторов. Одного заряда электрокару хватает на преодоление пути продолжительностью 500 километров. При использовании специальной зарядной станции на зарядку аккумулятора уйдёт не более 30 минут.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30