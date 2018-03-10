АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Audi начала принимать заказы на электрический кроссовер e-tron

В немецкой компании Audi объявили о приёме заказов на электрический кроссовер e-tron. И это несмотря на то, что электрокар Audi e-tron официально публике представлен не был.

Audi начала принимать заказы на электрический кроссовер e-tron


Электрический кроссовер Audi e-tron ранее представили в виде концептуальной модели, а вот его серийной версии никто ещё не видел. На электрокар принимают заказы только на британском рынке, для подтверждения заявки покупатели должны внести денежную сумму, которая в переводе на российскую валюту составляет 78 тысяч рублей.

Согласно предварительной информации, серийная версия кроссовера будет представлена летом текущего года. В розничную продажу автомобиль поступит не раньше, чем в 2019 году.

Немецкие производители разработали электрический кроссовер на платформе МЕВ. В движение электрокар приводится посредством двух электрических моторов. Одного заряда электрокару хватает на преодоление пути продолжительностью 500 километров. При использовании специальной зарядной станции на зарядку аккумулятора уйдёт не более 30 минут.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова установила новый по популярности
В Берлине счастливчик выиграл 42 миллиона евро
Пользователи Сети решили, что Мария Кожевникова
Антон Шипулин о слабости российской сборной по
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника
TrendForce: Доля безрамочных смартфонов к концу
Ирина Шейк приняла участие в съемках для журнала
Samsung лишила свои смартфоны дактилоскопического
Гиперкар McLaren BP23 Hyper-GT представлен на
Антрополог уверен, что ему удалось разгадать
Sony на следующий год перенесла релиз Days Gone
Смартфон Smartisan Nut Pro 3 превзошел iPhone X в
Зрители уверены, что Алексей Кудряшов остановился
Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в
NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для
Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб
Хакеры пытались атаковать 300 000 компьютеров в РФ
Эксперты рассказали о способах проверки гарантии
Ученые генетически модифицировали светящихся
Глюкоза на 8 марта получила роскошный
Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за
Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на
Компанией Facebook обновлена функция
Apple работает над решением проблемы залипания
Стала известна цена iPhone 9, iPad (2018) и
Кристине Лясковец грозит судебное разбирательство
«Надеюсь, они извинятся»: в.о. министра культуры
Hyundai готовит к выпуску большой гибридный
В Xiaomi работают над новым смартфоном Berlin
Тате начал оказывать знаки внимания Кирилл
Просмотреть все новости