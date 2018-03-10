Audi начала принимать заказы на электрический кроссовер e-tron

Электрический кроссовер Audi e-tron ранее представили в виде концептуальной модели, а вот его серийной версии никто ещё не видел. На электрокар принимают заказы только на британском рынке, для подтверждения заявки покупатели должны внести денежную сумму, которая в переводе на российскую валюту составляет 78 тысяч рублей.Согласно предварительной информации, серийная версия кроссовера будет представлена летом текущего года. В розничную продажу автомобиль поступит не раньше, чем в 2019 году.Немецкие производители разработали электрический кроссовер на платформе МЕВ. В движение электрокар приводится посредством двух электрических моторов. Одного заряда электрокару хватает на преодоление пути продолжительностью 500 километров. При использовании специальной зарядной станции на зарядку аккумулятора уйдёт не более 30 минут.