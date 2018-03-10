Хэтчбек Mitsubishi Mirage выпустили в новой спецверсии

Новая спецверсия Mitsubishi Mirage будет доступна в кузове красного или белого цвета, при этом в обоих случаях крыша выкрашена в чёрный цвет, а также в этот колер окрашены стойки, спойлер и боковые зеркала. Обивка салона выполнена из красной и чёрной ткани, а на селекторе коробки передач имеется красная прострочка.В оснащение спецверсии хэтчбека входит мультимедийный комплекс с управлением голосовыми командами, две подушки безопасности, ABS и EBD. В подкапотном пространстве автомобиля расположен 3-цилиндровый мотор объёмом 1,3 литра производительностью 78 лошадиных сил.Спецверсия хэтчбека доступна только с вариатором, в то время как обычная модель доступна и с «механикой». Цена Mitsubishi Mirage Limited Edition стартует от 564 000 бат, в переводе на российскую валюту это 1 034 000 рублей.