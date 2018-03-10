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Хэтчбек Mitsubishi Mirage выпустили в новой спецверсии

Японская компания Mitsubishi выпустила особую версию 5-дверного хэтчбека Mirage под названием Limited Edition. Данная модель автомобиля создавалась специально для таиландского автомобильного рынка.

Хэтчбек Mitsubishi Mirage выпустили в новой спецверсии


Новая спецверсия Mitsubishi Mirage будет доступна в кузове красного или белого цвета, при этом в обоих случаях крыша выкрашена в чёрный цвет, а также в этот колер окрашены стойки, спойлер и боковые зеркала. Обивка салона выполнена из красной и чёрной ткани, а на селекторе коробки передач имеется красная прострочка.

В оснащение спецверсии хэтчбека входит мультимедийный комплекс с управлением голосовыми командами, две подушки безопасности, ABS и EBD. В подкапотном пространстве автомобиля расположен 3-цилиндровый мотор объёмом 1,3 литра производительностью 78 лошадиных сил.
Спецверсия хэтчбека доступна только с вариатором, в то время как обычная модель доступна и с «механикой». Цена Mitsubishi Mirage Limited Edition стартует от 564 000 бат, в переводе на российскую валюту это 1 034 000 рублей.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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