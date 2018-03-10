В Индии Верховный суд одобрил пассивную эвтаназию неизлечимо больных

Как постановил судья: «Люди вправе умереть с достоинством». С таким вердиктом Верховный суд в стране закончил рассматривать вопрос эвтаназии неизлечимо больных. Таким образом, теперь такому человеку могут больше не проводить поддерживающую терапию. Правда, об этом должен попросить сам пациент заблаговременно: документ оформляется как завещание, где человек либо соглашается, либо нет на то, что ему отключат системы жизнеподдержания в случае, если наступит подходящий момент.Если же случилось так, что человек не успел задокументировать свою волю и впал в кому, то его родные могут обратиться в суд, который даст согласие на принятие решения от медсовета.