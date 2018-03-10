АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Индии Верховный суд одобрил пассивную эвтаназию неизлечимо больных

В Индии высший суд разрешил проводить эвтаназию для людей, излечение которых невозможно и при их соответствующем волеизъявления.

В Индии Верховный суд одобрил пассивную эвтаназию неизлечимо больных


Как постановил судья: «Люди вправе умереть с достоинством». С таким вердиктом Верховный суд в стране закончил рассматривать вопрос эвтаназии неизлечимо больных. Таким образом, теперь такому человеку могут больше не проводить поддерживающую терапию. Правда, об этом должен попросить сам пациент заблаговременно: документ оформляется как завещание, где человек либо соглашается, либо нет на то, что ему отключат системы жизнеподдержания в случае, если наступит подходящий момент.

Если же случилось так, что человек не успел задокументировать свою волю и впал в кому, то его родные могут обратиться в суд, который даст согласие на принятие решения от медсовета.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Около 1,8 тыс. электромобилей зарегистрировано в
Для экстремального пикапа Navara компания Nissan
Компания Toyota выпустила роскошную версию
Ольга Бузова показала, как покорила iTunes и
Audi начала принимать заказы на электрический
Ольга Жарикова перепутала беременность с
Хэтчбек Mitsubishi Mirage выпустили в новой
В Тамбове отчим до смерти забил четырехлетнюю
В Индии Верховный суд одобрил пассивную эвтаназию
В США вооруженный мужчина захватил заложников
Приложение Google Duo получило возможность
Порошенко пообещал заботиться о правах
Сын Ксении Собчак поздравил с 8 Марта подружку
Android-клавиатура Gboard от Google получила
Саша Черно рассказала, что любит тратить деньги
У Даши Пынзарь из груди едва не выскакивают
Жительница Петербурга выпила чай и впала в кому
Звезда «Дома-2» Рита Керн рассказала, что первым
В Волгоградской области невеста умерла сразу
Дженнифер Энистон после развода досталось три
Поклонники «Дома-2» сватают Ольгу Бузову и Сергея
Мама исполнительницы Валерии в 79 лет выглядит
В Сеть выложили трейлер мультфильма «Гринч»
Новая Sony PlayStation 5 раскрывает секреты
Анна Хилькевич разрешила своему мужчине не дарить
Влад Соколовский романтично поздравил свою жену
Qualcomm Snapdragon 855 Fusion будет
После пластической операции фанаты не узнали
Анна Седокова похвасталась поклонникам своей
Праздничное шоу Валентина Юдашкина посетило много
Просмотреть все новости