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Дженнифер Энистон после развода досталось три собаки, а Джастину Теру всего одна

Дженнифер Энистон и Джастин Теру наконец-то поделили своих собак, и теперь они спокойно могут развестись.

Дженнифер Энистон после развода досталось три собаки, а Джастину Теру всего одна


Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о своем разводе в минувшем месяце. У большинства супружеских пар обычно идет борьба за опеку над наследниками, а эта парочка не могла решить, кому из них достанутся их четыре домашних любимца.

Всем известно, что Дженнифер и Джастин обожают домашних животных. На личной страничке Теру достаточно часто пишет о своих четвероногих любимцах, чем о чем-то другом. Он как-то заявил, что животные для него дороже многих людей. Дженнифер тоже неоднократно признавалась, что наличие супруга и собак делают ее жизнь по-настоящему счастливой.

У бывших возлюбленных имеется четыре пса, но делить пополам их никто не хочет. Каждый хочет оставить себе всех сразу. Но, в конце концов, Энистон смогла добиться того, что ей достанутся три собаки, а супругу один пес.

Так получилось потому, что актриса рассказала, что трое животных проживали все время у нее дома в Лос-Анджелесе, к которому привыкли и для них смена места жительства будет большим стрессом. Самый главный вопрос бывшие возлюбленные решили, и теперь осталось всего лишь официально расторгнуть их союз.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:15
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