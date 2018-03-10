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В США вооруженный мужчина захватил заложников

Троих заложников в центре для ветеранов захватил неизвестный в США в штате Калифорния.
В США вооруженный мужчина захватил заложников


В пятницу в Йонтвилле, где проживает примерно 1 000 возрастных ветеранов и инвалидов, участвовавших в войнах, произошел захват заложников. Мужчина, вооруженный винтовкой, захватил в городском ветеранском центре троих людей.

В Twitter-аккаунте шерифа опубликовали объявление о том, что не стоит людям близко подходить к зданию. Подробностей раскрывать не стали.

По сообщениям местных TV-каналов, центр окружили вооруженные правоохранители. Ими же перекрыты все входы и выходы из здания. Поблизости находятся пожарные машины и Скорая помощь. Сообщается, что перед этим местные власти получили сообщение, что рядом с центром был замечен вооруженный мужчина в бронежилете и даже были слышны звуки выстрелов.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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