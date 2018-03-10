Мама исполнительницы Валерии в 79 лет выглядит намного моложе благодаря регулярным занятиям спорта

В апреле этого года маме Валерии исполнится 80 лет. Несмотря на такой солидный возраст, женщина выглядит замечательно: она укладывает волосы и пользуется косметикой. Кроме этого Галина занимается спортом и придерживается правильного питания. Обо всем этом исполнительница рассказала на своей личной страничке в Интернете.А еще артистка опубликовала видеоролик, на котором ее родительница выполняет физические нагрузки. На кадрах отчетливо видно, что Галина Перфилова очень активна и радостна, да она и сама рассказывает, что абсолютно не чувствует себя на свой настоящий возраст и находится в самом расцвете сил.Валерия поведала, что маме очень нравятся тренировки, чувствует она себя прекрасно и с большим удовольствием занимается на тренажёрах. Многие люди называют родственниц подругами, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.Поклонникам понравилось данное видео, которое заряжает зрителей бодростью. Валерии скоро исполнится 50 лет, но она, как и ее мама выглядит намного меньше своих сверстниц. Стоит напомнить, что бабушка певицы дожила до 101 года и выглядела прекрасно.