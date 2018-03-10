Приложение Google Duo получило возможность голосовой поддержки видео

Теперь, у юзеров Google Duo, при совершении звонков друзьям, появилась возможность отправки голосового видеоролика. Сообщениями в программе выполняется функция почты, предназначенной для ведения общения с имеющимися контактами, к которым есть ограничения по доступу. Добавленная в обновление опция, начала активно распространяться на смартфонах, работающих на платформах операционных систем iOS и Android.Все видеоролики Google Duo, удаляются через сутки после их получения. У пользователей также есть возможность периодического сохранения материалов на личные мобильные устройства. Особо отмечается, что все вызовы, проходящие через приложение, разработчиками сделаны полностью зашифрованными.