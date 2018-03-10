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Влад Соколовский романтично поздравил свою жену Риту Дакоту с днем рождения

Влад Соколовский мило поздравил свою супругу Риту Дакоту с именинами.

Влад Соколовский романтично поздравил свою жену Риту Дакоту с днем рождения


Рита Дакота празднует день рождения 9 марта. Исполнительница поведала, что в этом году она его отмечает не так как обычно. Этот праздник прошел на Бали, в компании дорогих людей и любимой семьи. Девушке исполнилось 28 лет. Стоит напомнить, что в минувшем году она родила дочку, рождение которой полностью изменило ее взгляды и приоритеты.

Ее супруг Влад Соколовский очень мило и трогательно поздравил именинницу в Интернете. Влад решил выложить фотоснимок своей супруги с дочкой на своей личной страничке и написать приятные слова. Музыкант выразил слова благодарности своей возлюбленной за то, что она подарила ему дочь. С таким подарком он не может ничего сравнить из того, что он презентует супруге.

Также Соколовский решил обратиться и к теще – маме Риты, ведь благодаря этой женщине на свет появилась его вторая половинка. В конце своего поста Влад в очередной раз признался в любви своей жене и пообещал, что их ждет замечательное будущее.

Этот праздник у Риты прошел вдали от родного дома и без мобильной связи. Местными сим-картами можно только лишь переписываться в месседжерах, а для телефонных разговоров она не подходит.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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