Влад Соколовский романтично поздравил свою жену Риту Дакоту с днем рождения

Рита Дакота празднует день рождения 9 марта. Исполнительница поведала, что в этом году она его отмечает не так как обычно. Этот праздник прошел на Бали, в компании дорогих людей и любимой семьи. Девушке исполнилось 28 лет. Стоит напомнить, что в минувшем году она родила дочку, рождение которой полностью изменило ее взгляды и приоритеты.Ее супруг Влад Соколовский очень мило и трогательно поздравил именинницу в Интернете. Влад решил выложить фотоснимок своей супруги с дочкой на своей личной страничке и написать приятные слова. Музыкант выразил слова благодарности своей возлюбленной за то, что она подарила ему дочь. С таким подарком он не может ничего сравнить из того, что он презентует супруге.Также Соколовский решил обратиться и к теще – маме Риты, ведь благодаря этой женщине на свет появилась его вторая половинка. В конце своего поста Влад в очередной раз признался в любви своей жене и пообещал, что их ждет замечательное будущее.Этот праздник у Риты прошел вдали от родного дома и без мобильной связи. Местными сим-картами можно только лишь переписываться в месседжерах, а для телефонных разговоров она не подходит.