Анна Седокова похвасталась поклонникам своей идеальной фигурой
Анна Седокова своей шикарной фигурой поразила поклонников.
Популярная исполнительница выложила на своей личной страничке в Интернете новый фотоснимок, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру. На фото она позирует вместе с наследником Гектором во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
Опубликованный снимок моментально насобирал большое количество лайков и множество восхищенных комментариев, в которых поклонники расхваливали свою любимицу и одаривали комплиментами. По мнению пользователей Сети, певица выглядит бесподобно, а ее сынок замечательно позирует, несмотря на свой маленький возраст.
Но не обошлось без критики, которая была вызвана неправильным воспитанием ребенка и тем, что артистка пренебрежительно относится к советам врачей, которые не рекомендуют находиться под палящим солнцем.
Анна поделилась, что такой шикарной фигуры добилась благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале и правильному питанию, которого придерживаются также ее дочки Моника с Алиной и сын Гектор.
Анна за долгие годы работы научилась прекрасно совмещать работу и семью. Но в личной жизни певицы не все так гладко, в данное время ее сердце никем не занято.
Популярная исполнительница выложила на своей личной страничке в Интернете новый фотоснимок, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру. На фото она позирует вместе с наследником Гектором во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
Опубликованный снимок моментально насобирал большое количество лайков и множество восхищенных комментариев, в которых поклонники расхваливали свою любимицу и одаривали комплиментами. По мнению пользователей Сети, певица выглядит бесподобно, а ее сынок замечательно позирует, несмотря на свой маленький возраст.
Но не обошлось без критики, которая была вызвана неправильным воспитанием ребенка и тем, что артистка пренебрежительно относится к советам врачей, которые не рекомендуют находиться под палящим солнцем.
Анна поделилась, что такой шикарной фигуры добилась благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале и правильному питанию, которого придерживаются также ее дочки Моника с Алиной и сын Гектор.
Анна за долгие годы работы научилась прекрасно совмещать работу и семью. Но в личной жизни певицы не все так гладко, в данное время ее сердце никем не занято.