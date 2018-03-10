Анна Седокова похвасталась поклонникам своей идеальной фигурой

Популярная исполнительница выложила на своей личной страничке в Интернете новый фотоснимок, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру. На фото она позирует вместе с наследником Гектором во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.Опубликованный снимок моментально насобирал большое количество лайков и множество восхищенных комментариев, в которых поклонники расхваливали свою любимицу и одаривали комплиментами. По мнению пользователей Сети, певица выглядит бесподобно, а ее сынок замечательно позирует, несмотря на свой маленький возраст.Но не обошлось без критики, которая была вызвана неправильным воспитанием ребенка и тем, что артистка пренебрежительно относится к советам врачей, которые не рекомендуют находиться под палящим солнцем.Анна поделилась, что такой шикарной фигуры добилась благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале и правильному питанию, которого придерживаются также ее дочки Моника с Алиной и сын Гектор.Анна за долгие годы работы научилась прекрасно совмещать работу и семью. Но в личной жизни певицы не все так гладко, в данное время ее сердце никем не занято.