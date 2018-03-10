Порошенко пообещал заботиться о правах русскоязычного населения Украины
Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка. Об этом 9 марта он заявил в своем выступлении на церемонии вручения литературной премии имени Тараса Шевченко.
Глава государства также пообещал не ущемлять права носителей других языков, внедряя программу укоренения украинского.
Он, в частности, отметил, что, как президент государства, народ которого имеет давнюю историю, должен быть активным участником процесса развития украинской политической нации, которая вместе с главой державы должна быть ответственна за законодательные инициативы, которые оставляли бы широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является крымско-татарский, русский и другие языки.
Очевидно и то, добавил Порошенко, что власть никогда не будет вмешиваться в частную жизнь, чтобы каким-либо образом регламентировать язык общения в личной сфере.
Глава государства также пообещал не ущемлять права носителей других языков, внедряя программу укоренения украинского.
Он, в частности, отметил, что, как президент государства, народ которого имеет давнюю историю, должен быть активным участником процесса развития украинской политической нации, которая вместе с главой державы должна быть ответственна за законодательные инициативы, которые оставляли бы широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является крымско-татарский, русский и другие языки.
Очевидно и то, добавил Порошенко, что власть никогда не будет вмешиваться в частную жизнь, чтобы каким-либо образом регламентировать язык общения в личной сфере.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 09:00