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Праздничное шоу Валентина Юдашкина посетило много знаменитостей

На мероприятии Валентина Юдашкина были замечены многие звезды шоу-бизнеса.

Праздничное шоу Валентина Юдашкина посетило много знаменитостей


Каждый год Валентин Юдашкин радует своим шоу, которое приурочено к 8 марта. Мероприятие проходило в Кремлевском дворце. На празднике были замечены разные знаменитости, например, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Наташа Королева, Филипп Киркоров и многие другие.

Обычно во время этих показов выступают звезды эстрады и исполняют самые яркие номера для зрителей. Например, Филипп Бедросович спел несколько песен и пребывал на сцене в очень экстравагантном костюме.

Алла Борисовна на сцене в этот вечер не выступала, но все присутствующие обсуждали ее элегантный наряд, который был белого цвета. Выглядела Примадонна на мероприятии очень счастливо. А ее дочь Кристина Орбакайте предпочла черный цвет. Артистка позировала в мини наряде, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

Шоу Юдашкина длилось несколько часов. Модельер предоставил очень сильную коллекцию, от которой пришли в восторг не только зрители, но и знаменитости, которые посетили данное мероприятие. Сам Валентин за вечер поменял несколько нарядов. Изначально на нем был надет классический смокинг, а позже он предстал в пиджаке белого цвета и рубашке в горошек.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:00
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