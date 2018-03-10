Праздничное шоу Валентина Юдашкина посетило много знаменитостей

Каждый год Валентин Юдашкин радует своим шоу, которое приурочено к 8 марта. Мероприятие проходило в Кремлевском дворце. На празднике были замечены разные знаменитости, например, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Наташа Королева, Филипп Киркоров и многие другие.Обычно во время этих показов выступают звезды эстрады и исполняют самые яркие номера для зрителей. Например, Филипп Бедросович спел несколько песен и пребывал на сцене в очень экстравагантном костюме.Алла Борисовна на сцене в этот вечер не выступала, но все присутствующие обсуждали ее элегантный наряд, который был белого цвета. Выглядела Примадонна на мероприятии очень счастливо. А ее дочь Кристина Орбакайте предпочла черный цвет. Артистка позировала в мини наряде, которое идеально подчеркивало ее фигуру.Шоу Юдашкина длилось несколько часов. Модельер предоставил очень сильную коллекцию, от которой пришли в восторг не только зрители, но и знаменитости, которые посетили данное мероприятие. Сам Валентин за вечер поменял несколько нарядов. Изначально на нем был надет классический смокинг, а позже он предстал в пиджаке белого цвета и рубашке в горошек.