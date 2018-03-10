Жительница Петербурга выпила чай и впала в кому

Накануне женского праздника в НИИ Скорой помощи Санкт-Петербурга поступила пациентка 30-ти лет. Медики определили женщину в токсикологическое отделение с диагнозом кома и сильным отравлением психотропными препаратами.Пока что вещество, «поместившее» женщину на больничную койку, не установлено. Когда пострадавшая пришла в себя, она рассказала, что перед происшествием выпила только чай. Сейчас специалисты разбираются с составом этого напитка.