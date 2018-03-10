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Android-клавиатура Gboard от Google получила обновление и 20 новых языков

Android-клавиатурой - Gboard от Google, получен целый ряд важных обновлений, а так же поддержка еще 20-ти новых языков. Поддержку получили и наиболее запрашиваемые корейский и китайский языки.

Выпуск Gboard, послужил многим пользователям поводом для незамедлительного обновления своих стандартных экранных клавиатур, до стандарта, соответствующего более современному аналогу. Все технические ее превосходства омрачало существование одного серьезного недостатка, представленного языками. Если конкретно, довольно скудный весь состав языкового пакета. Причем, факт отсутствия корейского и китайского, снижал показатель популярности клавиатуры, поскольку пользователи этих страны проявляют наибольшую активность.

Android-клавиатура Gboard от Google получила обновление и 20 новых языков


Решение от разработчиков поступило незамедлительно, в Google не заставили ждать добавления вышеуказанных языков, и в Gboard уже появился китайский (как упрощенная, так и традиционная версии), а также корейский языки. Причем на этом обновления не останавливаются, общий состав языков пополнился на 20. Здесь можно найти и не самые популярные языки. Например, относящийся больше к кельтской культуре, на котором общаются жители острова Мэн (считается, что он практически вымер).

Клавиатура Gboard ранее выпускалась исключительно для iOS. Затем она вошла в состав фирменного ПО Google, как системная программа.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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