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Благодаря трем спутникам NASA ученые воссоздали трехмерную модель извержения на Солнце

Исследователи разработали компьютерные модели исходящих от Солнца ударных волн, связанных с выбросами корональной массы, основанные на данных, предоставленных сразу тремя спутниками NASA, так как ни один из них отдельно не смог бы с такой поразительной точностью отобразить подобное картографирование.

Благодаря трем спутникам NASA ученые воссоздали трехмерную модель извержения на Солнце


Ученые объясняют, что при оттоке от Солнца ударные волны вызывают межпланетные потрясения своими экстремальными скоростями, из-за чего образуются частицы высоких энергий, которые в свою очередь влияют на погодные условия Земли и электронику.

Понимание этих процессов может стать ключом к прогнозированию скоростей, разрушающих околоземное пространство. Однако без обширного диапазона измерительных аппаратов до конца понять процессы выбросов не представляется возможным, поэтому ученые довольствуются для прогнозирования будущих выбросов имеющимися в наличии измерительными аппаратами NASA, чтобы создать модели, имитирующие очередные выбросы.

Наблюдений аппаратов NASA за солнечными выбросами недостаточно, чтобы ученые могли смоделировать последующие удары. Однако данные трех аппаратов, одновременно кружащих вокруг Солнца, помогают ученым воссоздать трехмерную модель солнечных ударов.

Благодаря подобным трехмерным моделям ученые могут проследить за удаляющимися от Солнца ударными волнами и воссоздать их полет в космическом пространстве. Этот процесс помогает исследователям выделить важные фрагменты для прогнозирования космической погоды. Эти факторы являются ключевыми в оценке степени угрозы для Земли солнечных ударов.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:08
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