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В Сеть выложили трейлер мультфильма «Гринч»

Во Всемирной паутине появился трейлер анимационного фильма «Гринч» – экранизации сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество».

В Сеть выложили трейлер мультфильма «Гринч»


Мультипликационная картина представляет собой ремейк оригинального фильма «Гринч – похититель Рождества» (2000) с Джимом Кэрри в главной роли.

В трейлере мы видим зеленого монстрика Гринча, который просыпается под песню «Happy» Фаррелла Уильямса из мультика «Гадкий я – 2», получившую «Оскара» в номинации «Лучшая песня к фильму». Гринча наблюдаем в трейлере вместе с его верным псом Максом. Монстрик пакостит в супермаркете и успевает получить шлепок от большого надувного снеговика.

Мультипликационный фильм «Гринч» – продукт студии Illumination, выпустившей анимационные ленты «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных».

Главного героя в «Гринче» озвучивает британский актер Бенедикт Камбербэтч. Мировая премьера мультфильма запланирована на 9 ноября 2018 года, в российском прокате «Гринч» появится с 27 декабря.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 08:00
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