В Сеть выложили трейлер мультфильма «Гринч»

Мультипликационная картина представляет собой ремейк оригинального фильма «Гринч – похититель Рождества» (2000) с Джимом Кэрри в главной роли.В трейлере мы видим зеленого монстрика Гринча, который просыпается под песню «Happy» Фаррелла Уильямса из мультика «Гадкий я – 2», получившую «Оскара» в номинации «Лучшая песня к фильму». Гринча наблюдаем в трейлере вместе с его верным псом Максом. Монстрик пакостит в супермаркете и успевает получить шлепок от большого надувного снеговика.Мультипликационный фильм «Гринч» – продукт студии Illumination, выпустившей анимационные ленты «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных».Главного героя в «Гринче» озвучивает британский актер Бенедикт Камбербэтч. Мировая премьера мультфильма запланирована на 9 ноября 2018 года, в российском прокате «Гринч» появится с 27 декабря.