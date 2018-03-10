Qualcomm Snapdragon 855 Fusion будет подддерживать 5G-сети

Гаджеты ежегодно получают значительную производительность, разработчики пытаются им придать больше технологичности и многофункциональности. Наибольшую роль в этом играют современные процессоры. Производителями чипов они снабжаются современными разработками графических ускорителей, модемными модулями.Девайсы могут подключаться к нескольким поколениям сетей, причем одновременно выполняется много других полезных задач. Следуя сообщениям из достоверных источников, известно, что сотовый оператор США, представленный компанией Sprint, запланировал на период нынешнего года, в нескольких регионах страны, запуск сети 5G.Привлекут к проекту представителей известных компаний, таких как Nokia, Samsung и Ericsson. Инженеры уже работают над специальным телекоммуникационным оборудованием, позволяющим работать с сетями нескольких поколений. Исходя из требований современности, в изделие Qualcomm Snapdragon 855 Fusion заложат необходимые функции для поддержки 5G.