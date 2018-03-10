После пластической операции фанаты не узнали Лайму Вайкуле

8 марта в аккаунте Instagram знаменитая певица опубликовала видео собственного поздравления в Санкт-Петербурге. Лайме подарили огромную картину с изображением ее лица и букет весенних цветов. А после уже сама певица поздравила всем мам и бабушек с праздником. Многие же поклонники смогли догадаться, что это – их любимая певица, только по ее голосу и имени.Лицо певицы изменилось до неузнаваемости, о чем и стали писать поклонники в своих комментариях. Некоторые отмечали, что Вайкуле стала похожа на «восковую куклу», некоторые замечали, что не нужно уподобляться многим коллегам, а лучше «стареть благородно». Правда, нашлись и много тех, кому было все равно, как сейчас выглядит артистка, по праву назвав ее самобытной и яркой звездой.В Instagram-аккаунте латвийской звезды почти 300 тысяч подписчиков, которые следят за личной и творческой жизнью певицы, а Лайма часто публикует и забавные видео, и интересные фото.