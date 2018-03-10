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После пластической операции фанаты не узнали Лайму Вайкуле

Лайма Вайкуле после пластической операции стала непохожа на себя, так что ее поклонники ее сразу и не узнали.

После пластической операции фанаты не узнали Лайму Вайкуле


8 марта в аккаунте Instagram знаменитая певица опубликовала видео собственного поздравления в Санкт-Петербурге. Лайме подарили огромную картину с изображением ее лица и букет весенних цветов. А после уже сама певица поздравила всем мам и бабушек с праздником. Многие же поклонники смогли догадаться, что это – их любимая певица, только по ее голосу и имени.

Лицо певицы изменилось до неузнаваемости, о чем и стали писать поклонники в своих комментариях. Некоторые отмечали, что Вайкуле стала похожа на «восковую куклу», некоторые замечали, что не нужно уподобляться многим коллегам, а лучше «стареть благородно». Правда, нашлись и много тех, кому было все равно, как сейчас выглядит артистка, по праву назвав ее самобытной и яркой звездой.

В Instagram-аккаунте латвийской звезды почти 300 тысяч подписчиков, которые следят за личной и творческой жизнью певицы, а Лайма часто публикует и забавные видео, и интересные фото.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:15
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