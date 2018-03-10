Возлюбленный Анны Семенович сбежал от правосудия

В прошлом году певица делилась со своими поклонниками информацией о своем романе с богачом-бизнесменом из Швейцарии. Мужчина был родом из России. Знаменитость никогда не появлялась с любимым на светских мероприятиях, не публиковала общих фотографий, поэтому поклонники не слишком доверяли словам Анны. А вскоре певица заявила, что их пара рассталась, потому что мужчина так и не созрел для серьезных предложений. Тут уж фанаты решили: вся лав стори была лишь вымыслом.Пару дней назад популярная блогерша Лена Миро раскрыла кое-какие подробности личной жизни Семенович, заявив, что ее бывший возлюбленный должен был предстать в России перед судом. Мужчина, которого довольно долго «обхаживала» Анна, просто сбежал от суда на Кипр. А свою любимую с собой почему-то не забрал.