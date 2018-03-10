Опубликовано предсказание "Спящего пророка" из США о скорой смене полюсов Земли

Эдгар Кейси, скончавшийся в середине ХХ-го века, оставил после себя около 15 тысяч заметок с пророчествами, которые он получал во сне или в состоянии транса. За эту особенность его назвали «Спящим пророком». Не так давно в западной прессе опубликовано очередное из них, согласно которому Землю в середине XXI века ожидает смена магнитных полюсов.Записи Кейси гласят, что процесс смены плюсов будет сопровождаться невиданными доселе природными катаклизмами планетарного масштаба, некоторые страны уйдут под воду.К подобным «пророчествам» ученые относятся довольно скептически, однако заметки кейси не так уж далеки от реальности. Исследователи подтверждают, что 780 тысяч лет назад на Земле уже происходила смена магнитных полюсов, что сопровождалось катастрофами. Ученые предсказывают, что если вновь это произойдет, наша планета окажется беззащитна перед смертоносными ультрафиолетовым солнечным излучением, которое будет воздействовать на Землю на протяжении нескольких последующих столетий.